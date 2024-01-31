Совкомбанк заявил, что не вводил комиссии для застройщиков при выдаче льготной ипотеки

ФАС ранее сообщила о намерении оценить обоснованность комиссий для застройщиков, введенных шестью банками, среди которых назвала, в частности, Совкомбанк

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Совкомбанк не устанавливал комиссий для застройщиков при выдаче ипотечных кредитов с господдержкой, сообщили ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Ранее ФАС сообщила, что намерена оценить обоснованность комиссий для застройщиков, введенных шестью банками, среди которых назвала Сбер, ВТБ, Альфа-банк, ПСБ, банк "Открытие" и Совкомбанк.

"Мы проверяем наличие запроса от надзорного органа, при этом еще раз информируем, что Совкомбанк не устанавливал безусловных комиссий (за каждый выданный ипотечный кредит) для застройщиков при выдаче ипотечных кредитов с господдержкой", - говорится в сообщении Совкомбанка.

ФАС направила запросы в упомянутые кредитные организации. В ведомстве подчеркнули, что в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты соответствующие меры реагирования.

Ситуация с льготной ипотекой

Как сообщалось ранее, крупнейшие банки начинают выдавать льготную ипотеку только клиентам, покупающим жилье у застройщиков-партнеров. В отношении аккредитованных застройщиков банки вводили комиссии. Свое решение кредитные организации связывают с ужесточением требований к ипотечным госпрограммам со стороны правительства РФ.

Так, 23 декабря 2023 года вступило в силу постановление правительства, предполагающее снижение размера субсидии банкам по льготным ипотечным программам. Также документ предполагает увеличение первоначального взноса по субсидируемым кредитам на новостройки по ставке 8% до 30% и приравнивание максимальных размеров по таким кредитам с 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях к 6 млн рублей, как и во всех регионах. Кроме того, в соответствии и с постановлением увеличен с 6 млн до 9 млн рублей предельный размер кредита по программам дальневосточной и арктической ипотеки, предполагающим выдачу кредита под 2% годовых молодым семьям на покупку жилья или на строительство дома.

В свою очередь, Банк России заявлял о возможном формировании системных рисков на фоне выдачи банками льготных кредитов на приобретение жилья только у тех застройщиков, которые выплачивают комиссию. Регулятор также предложил ДОМ.РФ рассмотреть вопрос о расширении лимита на льготную ипотеку для банков, которые не вводят комиссии для застройщиков.