Финансирование обеспечения жильем молодых семей на Ставрополье увеличат в пять раз

В бюджете региона на 2024 год на поддержку молодых семей при покупке жилья было предусмотрено 185 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют направить дополнительно 1 млрд рублей на господдержку молодых семей при покупке жилья в 2024 году, сообщила в ходе прямой линии зампред правительства - министр финансов края Лариса Калинченко.

"По итогам прошлого года бюджет был исполнен хорошо, мы перевыполнили план поступлений по доходам. Это позволяет правительству Ставропольского края инициировать корректировку бюджета. <…> Полагаем, что это будет 1 млрд рублей на обеспечение жильем молодых семей", - сказала она.

По словам Калинченко, в бюджете региона на 2024 год на поддержку молодых семей при покупке жилья было предусмотрено 185 млн рублей. Таким образом, объем финансирования будет увеличен в пять раз. Последние два года основная часть средств по этому направлению выделялась из федерального бюджета.

"Наши молодые семьи очень беспокоятся по этому поводу. Было много обращений в правительство региона. Поддержка регионального бюджета позволит расширить охват молодых семей и улучшить их жилищные условия", - пояснила Калинченко.

Ранее в интервью региональному телеканалу "Свое ТВ" представитель Минстроя региона Ирина Ходус сообщала, что финансирование программы поддержки позволяло обеспечить жильем более 120 молодых семей в регионе. По данным на 1 декабря 2023 года, в список участников программы в крае было включено более 4,7 тыс. молодых семей.