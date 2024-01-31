Путин заявил, что в Донбассе и Новороссии будут развивать социальное жилье

В частности, в Луганске введут в эксплуатацию многоквартирный дом

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российские власти будут развивать в Донбассе и Новороссии систему социального и служебного жилья, в том числе для приезжающих работников соцсферы, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия новых объектов в этих регионах.

Так, в Луганске введен в эксплуатацию многоквартирный дом. Получить квартиру в нем смогут участники специальной военной операции, ветераны Великой Отечественной войны, дети-сироты. Кроме того, предусмотрено служебное жилье для приезжающих медиков и педагогов.

"Это хороший пример решения вопросов, связанных со специалистами, приезжающими для работы. В данном случае - в Луганск", - похвалил глава государства. "Я думаю, что мы и в Мариуполе, и в других городах, населенных пунктах должны действовать таким же образом", - указал Путин.

Он поручил профильным ведомствам иметь это в виду. "Марат Шакирзянович, еще поговорим об этом во второй части нашего совещания. И дальше, в ходе реализации тех планов, о которых мы говорили", - добавил президент, обращаясь к профильному вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Путин также дал напутствие жителям нового дома, пожелав им "всего самого доброго в новых стенах".