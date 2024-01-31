В Луганске планируют нарастить строительство жилья после сдачи первого за 10 лет дома

Президент Владимир Путин ранее открыл четыре объекта по видеосвязи из Кремля

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Власти Луганска рассчитывают нарастить строительство и сократить социальную очередь после сдачи первого с 2014 года многоквартирного дома, в котором предоставят жилье врачам, учителям и участникам СВО. Об этом заявила врио главы муниципального образования городского округа город Луганск Яна Пащенко на церемонии открытия президентом РФ Владимиром Путиным по видеосвязи социальных объектов в Донбассе и Новороссии.

"Последние 10 лет у нас не двигалась социальная очередь, которая была создана. Сегодня дан старт передаче квартир. Квартиры предполагают частично маневренное жилье, частично служебное. Квартиры предназначены для социального населения города Луганска - передаем сегодня квартиры педагогам, участникам СВО, предполагается также врачам. <…> Мы надеемся, что этот дом у нас даст старт новому строительству, благополучию города. Не только города, но и всей республики", - сказала Пащенко.

Получившая квартиру доцент кафедры информационных образовательных технологий и систем Луганского государственного педагогического университета Светлана Онопченко отметила, что "новый дом, построенный шефом-регионом городом Москвой, для луганчан - это знаковое событие". "Моя семья станет обладателем просторной светлой квартиры. Я искренне благодарна, что оказалась в числе первых получателей жилья. Жизнь всего нашего региона налаживается. Как преподаватель Луганского государственного педагогического университета могу сказать, что восстановление региона идет во всех сферах, также и в образовании", - рассказала Онопченко.

Еще один преподаватель Луганского государственного университета Майя Гончаренко отметила в беседе с корреспондентом ТАСС сказала, что "это стало приятной неожиданностью". "Очень приятно, что я получила квартиру. Я являюсь сотрудником вуза. <…> Люблю свою профессию, свой вуз", - добавила Гончаренко.

Президент России Владимир Путин по видеосвязи из Кремля открыл четыре объекта, в том числе пятиэтажный жилой дом, восстановленный в Луганске московскими строителями. Ежедневно над его реконструкцией трудились 150 человек и около 10 единиц техники. Сейчас в здании полностью заменена внутренняя отделка, фасад, уложена крыша. Многоквартирный жилой дом стал первым с 2014 года недостроем в городе, который после реконструкции сдается в эксплуатацию.