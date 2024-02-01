В "Яндекс Аренде" добавили возможность оставлять отзывы на квартиры и собственников

В компании отметили, что все отзывы будут проходить модерацию и появятся в карточке квартиры при повторном поиске жильцов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. В "Яндекс Аренде" появилась возможность оставить отзыв на квартиру и собственника съемного жилья. Арендаторам предлагается оценить благоустройство района, инфраструктуру, транспортную доступность и общее состояние дома, сообщили в пресс-службе компании.

"Жильцы "Яндекс Аренды" смогут оставить свои впечатления об арендованной квартире во время проживания. Арендаторы оценят благоустройство района, инфраструктуру, транспортную доступность и общее состояние дома. Они также смогут рассказать о состоянии ремонта и мебели в квартире, как складываются отношения с соседями и насколько комфортно общаться с собственником", - говорится в сообщении.

Возможность оставить отзыв будет доступна только проверенным пользователям сервиса - реальным жильцам квартиры. В компании отметили, что все отзывы будут проходить модерацию и появятся в карточке квартиры при повторном поиске жильцов. При этом специалисты сервиса будут реагировать на отзывы и проверять их на соответствие действительности.

При тесте функции отзывы на квартиры оставили более 2,5 тыс. действующих арендаторов. Средняя оценка квартир и собственников в "Яндекс Аренде" составила 4,7 баллов из 5, сообщили в сервисе.

По данным "Яндекс Аренды", к концу 2023 года более 95% сделок стали проходить полностью онлайн: арендаторы выбирают квартиру на основе фотографий, подробного описания и 3D-туров по квартире. При этом при выборе квартиры в долгосрочную аренду жильцы хотели бы знать мнение предыдущих арендаторов о состоянии ремонта в квартире (71%), транспортной доступности (61%), удобстве мебели и бытовой техники (59%), звукоизоляции (55%), состоянии дома (50%) и взаимодействии предыдущего жильца с собственником (49%), следует из исследования сервиса.