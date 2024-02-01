Более 4,4 тыс. жителей НАО столицы получили квартиры по программе реновации в 2023 году

Больше всего договоров на новые квартиры оформили жители в Десеновском поселении и городском округе Щербинка - более 1 тыс. горожан в каждом

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Свыше 4,4 тыс. человек получили ключи от нового жилья в 2023 году в Новомосковском административном округе (НАО). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"По итогам года правообладателями современных квартир в новостройках стали более 4,4 тыс. жителей Новомосковского округа. С 2019 года, когда в нем стартовала программа реновации, ключи от новых квартир получили свыше 7,3 тыс. человек из 98 старых домов. Сейчас программа реализуется в городском округе Щербинка и восьми сельских поселениях", - сказал Гаман, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Отмечается, что больше всего договоров на новые квартиры оформили жители в Десеновском поселении и городском округе Щербинка - более 1 тыс. горожан в каждом. В поселении Рязановском правообладателями жилья стали еще около 1 тыс. москвичей.

"В Новомосковском административном округе определены восемь территорий для строительства жилья в рамках программы реновации. В 2023 году в нем была возведена новостройка, состоящая из четырех корпусов. Общая площадь квартир в них составила 49,4 тыс. кв. м", - добавил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Программа реновации была утверждена в 2017 году мэром Москвы, в нее включено 5 175 домов, в которых проживают около миллиона жителей. Всем им взамен устаревшего жилья предоставляют квартиры в современных новостройках.