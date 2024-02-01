На севере Москвы в 2023 году демонтировали более 200 самостроев

Специалисты выявили свыше 1,1 тыс. нарушений земельного законодательства на территории Северного административного округа

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Госинспекция по недвижимости подвела итоги работы на территории Северного административного округа (САО) за 2023 год. Специалисты выявили более 1,1 тыс. нарушений земельного законодательства, сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

"С начала прошлого года в САО выявили 451 самострой площадью свыше 107 тыс. кв. м, около 90% из которых некапитальные. Всего за этот период демонтировали 201 самострой площадью более 45 тыс. кв. м. Работа по остальным ведется", - сказал Бобров, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Поясняется, что госинспекция по недвижимости ведет работу по выявлению и устранению нарушений при использовании объектов недвижимости, расположенных на территории столицы. В 2023 году на севере Москвы выявили более 1,1 тыс. нарушений земельного законодательства, из них почти 70% приходятся на земельную сферу, остальные связаны с использованием объектов нежилого фонда.

Кроме того, при обследовании земельных участков в САО ликвидировали 13 незаконных парковок и устранили 36 нарушений при размещении сезонных кафе.