Москвичи запросили около 84 млн выписок о недвижимости в 2023 году

Доля выдачи сведений из ЕГРН в электронном виде составила 99%

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Рекордные 84 млн сведений выдано из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в 2023 году, что более чем в два раза превышает аналогичные показатели 2022 года. При этом доля выдачи сведений из ЕГРН в электронном виде составила 99%, сообщила пресс-служба Росреестра.

По мнению руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, такой рост востребованности этой услуги обусловлен возросшей сознательностью граждан, которые актуализируют и регулярно проверяют сохранность данных в ЕГРН и тем самым держат свои имущественные права на контроле. "Выписка из ЕГРН остается официальным документом, подтверждающим право собственности на любые объекты недвижимости. Без нее собственник не сможет распоряжаться своим имуществом", - цитирует его слова пресс-служба.

Наиболее популярными документами в столице, по данным ведомства, стали выписки о правах отдельного лица (выдано более 67,9 млн сведений), об объекте недвижимости (12,6 млн сведений) и о переходе прав на объект недвижимости (1,49 млн сведений).

По словам директора филиала "Роскадастра" по Москве Елены Спиридоновой, в прошлом году предоставлялись в среднем по три выписки о недвижимости в секунду. "Доля сведений из ЕГРН, выданных в электронном виде, приблизились к 100%, что позволило значительно ускорить процесс предоставления услуг Росреестра и Роскадастра", - отметила она.

В настоящее время выписку из ЕГРН можно запросить как в бумажной, так и в электронной форме, независимо от места нахождения объекта недвижимости. При онлайн-получении сведения заверяются электронной подписью и имеют такую же юридическую силу, как и бумажный документ. В бумажном виде выписка предоставляется в офисах госуслуг "Мои документы". Получить общедоступные сведения из ЕГРН в электронном виде может любое заинтересованное лицо, воспользовавшись сервисами Росреестра и Роскадастра, либо Единым порталом государственных и муниципальных услуг.