В Челябинской области в 2023 году ввели свыше 2 млн кв. м жилья

Это на 11% превысило показатель 2022 года

ЧЕЛЯБИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Застройщики в Челябинской области по итогам 2023 года увеличили ввод жилья в эксплуатацию на 11% по сравнению с 2022 годом - впервые с 2008 года введено свыше 2 млн кв. м жилых помещений. К 2030 году ежегодный ввод жилья в Челябинской области планируется довести до 3 млн кв. м, говорится в сообщении на сайте губернатора региона.

По данным региональных властей, в 2022 году в Челябинской области увеличили ввод жилья в эксплуатацию на 8,3% - до более 1,8 млн кв. м.

"В Челябинской области в 2023 году достигнут самый высокий в XXI веке показатель по вводу жилья - 2,09 млн кв. м. В том числе введено 960 тыс. кв. м многоквартирных домов, населением построено 1 млн 130 тыс. кв. м жилья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Челябинская область в 2023 году перевыполнила значение показателя национального проекта "Жилье и городская среда" по вводу жилья на 19%. "У нас и в прошлом году были достигнуты неплохие результаты по вводу в эксплуатацию жилья, в том числе в индивидуальном строительстве, в расселении аварийного фонда. Важно и в 2024 году продолжить эту работу. Заранее готовить участки, использовать механизмы господдержки для строительства в рамках инфраструктурного меню, работать по проектам комплексного развития территорий. Наша общая задача - довести к 2030 году ежегодный ввод жилья в Челябинской области до 3 млн кв. м, обеспеченных соответствующей инфраструктурой", - отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В 2023 году досрочно - почти на два года раньше запланированного срока - завершено расселение из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года. Всего с января 2019 по декабрь 2023 года расселено 197,02 тыс. кв. м аварийного жилья, улучшили свои жилищные условия 12,61 тыс. человек.