Минстрой сообщил о росте объема ввода жилья в Туве почти на 24%

В регионе в 2023 году ввели 172 тыс. кв. м

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Более 172 тыс. кв. м жилья ввели в прошлом году в Республике Тыва, сообщила пресс-служба Минстроя РФ по итогам встречи министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина с главой региона Владиславом Ховалыгом. Это на 23,6% больше показателя 2022 года.

"По данным Росстата, в Республике Тыва в 2023 году на 23,6% увеличился ввод жилья по сравнению с 2022 годом и составил 172,7 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что по федеральному проекту "Чистая вода" в регионе в 2023 году были введены три объекта водоснабжения, еще на двух продолжаются строительно-монтажные работы. По проекту "Формирование комфортной городской среды" благоустроены 27 общественных территорий. В планах на этот год - еще 30 таких пространств.

За счет средств Фонда национального благосостояния власти региона намерены провести капремонт уличной сети канализации. В республике с 2019 года благодаря реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья было расселено 5,44 тыс. кв. м.