Карачаево-Черкесия начнет строительство многоквартирного дома в ЛНР в 2024 году

Также планируется возведение объекта водоснабжения, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов

ЧЕРКЕССК, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) в рамках шефской помощи Старобельскому району Луганской Народной Республики запланировали там строительство многоквартирного дома и объекта водоснабжения в 2024 году. Об этом сообщил глава КЧР Рашид Темрезов.

"Карачаево-Черкесия взаимодействует со Старобельским районом ЛНР. В прошлом году мы завершили реконструкцию и модернизацию детского сада, МФЦ и объекта водоснабжения. В 2024 году запланировали строительство многоквартирного дома и еще одного объекта водоснабжения", - написал Темрезов в Telegram-канале после заседания правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе главы и правительства республики, строительство многоквартирного дома планируется в городе Старобельске.

По словам главы КЧР, республика помогает Старобельскому району с транспортом, строительными материалами, оказывает помощь социальным учреждениям, организует отдых детей из района на курортах Карачаево-Черкесии.