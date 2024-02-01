В Псковской области объем ввода жилья вырос более чем на 11% за год

Всего ввели более 340 тыс. кв. м жилых площадей, сообщила пресс-служба правительства области

ТАСС, 1 февраля. Объем ввода жилья в Псковской области вырос по итогам 2023 года на 11,6%. Регион снова перевыполнил запланированные показатели, введено более 340 тыс. кв. м жилых площадей, из которых около 70% приходится на индивидуальное жилищное строительство, сообщает пресс-служба правительства Псковской области по итогам встречи с губернатором региона Михаилом Ведерниковым, которую провел министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

"В части жилищного строительства Псковская область на протяжении ряда лет сохраняет положительную динамику. В прошлом году регион снова перевыполнил запланированные показатели. Введено более 340 тыс. кв. м жилых площадей, из которых около 70% приходится на индивидуальное жилищное строительство. <...> По сравнению с прошлым годом рост объемов ввода жилья в Псковской области составил 11,6%", - отмечается в сообщении.

Также глава региона сообщил о подготовке к началу голосования за объекты благоустройства, в регионе объявлен набор волонтеров. В прошлом году по этому проекту благоустроена 41 территория. "Каждый год во всех муниципалитетах появляются многофункциональные точки притяжения для жителей и туристов, новые комфортные и безопасные парки, скверы, набережные", - цитируется в сообщении Ведерников. Он добавил, что в этом году обновят 37 общественных территорий. Жители Псковской области их выбрали в 2023 году во время всероссийского онлайн-голосования.