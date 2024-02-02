На юге Москвы реорганизуют земельный участок по программе комплексного развития территорий

Инвестиции в проект могут превысить 36 млрд рублей

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Неэффективно используемый земельный участок в Бирюлеве Восточном на юге Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий, на нем планируется возвести почти 110 тыс. кв. м недвижимости, сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

"Неэффективно используемая территория на Лебедянской улице площадью 4,13 га подлежит реорганизации. По проекту решения там планируется возвести 109,24 тыс. кв. м недвижимости. Инвестиции могут превысить 36 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект по итогам реализации проекта составит 277 млн рублей. Благодаря редевелопменту площадки в Бирюлеве Восточном будет создано более 750 рабочих мест", - привели в сообщении слова заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман, на территории планируется построить жилье общей площадью более 95 тыс. кв. м, разместить площадки для занятий спортом и физкультурой на открытом воздухе. На первых этажах жилых домов могут быть предусмотрены магазины, отделения банков, медицинские организации, кафе и рестораны. "Также в рамках реализации проекта возведут многофункциональный комплекс c паркингом на 350 машино-мест общей площадью 14 тыс. кв. м, что обеспечит будущих новоселов необходимыми парковочными местами", - привели слова Гамана в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что по программе комплексного развития территорий в Москве создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, жилье и вся необходимая инфраструктура. В настоящее время в столице на разных стадиях реализации находятся 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тыс. га.