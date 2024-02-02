Аналитики считают, что на погашение ипотеки у россиян может уйти треть жизни

По их данным, средний срок ипотечного кредитования в стране увеличивается вместе с ростом цен на жилье

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Средний срок, на который россияне берут жилищные кредиты, к концу 2023 года превысил 300 месяцев, или 25 лет. Таким образом, погашение ипотеки может занять примерно треть жизни. К таким выводам пришли аналитики ЦИАН.

"К концу 2023 года средний срок, на который берут ипотеку в РФ, превысил 300 месяцев, или 25 лет. Учитывая, что средняя продолжительность жизни в РФ составляет около 73 лет, на погашение ипотеки уйдет треть жизни. В реальности большинство покупателей выплачивают кредит значительно быстрее", - говорится в материалах. Для сравнения, в декабре 2021 года, согласно исследованию ЦИАН, показатель составлял почти 260 месяцев.

По данным аналитиков, средний срок ипотечного кредитования в России увеличивается вместе с ростом цен на жилье. При этом низкие ставки во второй половине 2022 года стали дополнительным драйвером увеличения сроков: погашать кредит досрочно при "нулевых" ставках фактически нет смысла, считают они.

Как отмечают в ЦИАН, при текущих высоких ставках на вторичном рынке и большом первоначальном взносе по льготной ипотеке в сегменте новостроек кредиты на длительный срок уже не так привлекательны, поэтому в ближайшие месяцы возможно снижение средних сроков кредитования.