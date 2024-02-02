В Москве капитально отремонтировали около 14 тыс. многоквартирных домов

В рамках программы специалисты обновляют внешний облик дома, производится замена инженерных систем, ремонтируют крыши, подъезды и входные группы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) с 2015 года провели капремонт в почти 14 тыс. многоквартирных домов. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Столичная программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29,4 тыс. домов общей площадью свыше 290 млн. кв. м. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту в почти 14 тыс. многоквартирных домов - это практически половина от плана, рассчитанного до 2044 года", - сказал Бирюков.

Он отметил, что в рамках программы обновляют внешний облик дома, производится замена инженерных систем, ремонтируют крыши, подъезды и входные группы. За время реализации программы с 2015 года отремонтировали более 9 тыс. фасадов, свыше 8 тыс. крыш, почти 4,5 тыс. подъездов, в более 10 тыс. домов заменили инженерные системы.

"Перечень работ для каждого объекта определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. Зимой выполняются работы, которые не зависят от наружной температуры воздуха и не влияют на функционирование коммуникаций в период отопительного сезона. Это - ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов. Обновление фасадов и плоских крыш стартует с установлением устойчивых температур наружного воздуха", - добавил заммэра.

Глава КГХ подчеркнул, что на особом контроле находится соблюдение сроков эксплуатации лифтов, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.

"С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, нет никакого дополнительного продления периода эксплуатации. В рамках программы капремонта уже заменили более 45,2 тыс. лифтов. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств", - заключил Бирюков.