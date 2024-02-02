Путин заявил, что можно подумать о льготной ипотеке для регионов РФ, где нужны кадры

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что можно подумать о льготной ипотеке для работников оборонно-промышленного комплекса в регионах, которые нуждаются в кадрах.

"Подумать можно. Вы знаете, нужно подумать, хотя бы, наверное, для тех городов в европейской части, на Урале, в Сибири, где нужны кадры, которые должны переехать из других мест, и им нужно обустроиться", - сказал президент на встрече с участниками форума "Все для победы!", отвечая на вопрос о возможности льготной ипотеки для работников оборонных предприятий в других регионах, помимо Дальнего Востока.