В кварталах реновации в Москве появится более 200 тыс. дополнительных рабочих мест

Во введенных домах уже запроектировано свыше 1 тыс. помещений, где открываются предприятия малого бизнеса

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Развитие кварталов реновации и строительство площадей для бизнеса позволит создать в столичных кварталах реновации свыше 200 тыс. дополнительных рабочих мест. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В новостройках, возводимых по реновации, на первых этажах обустраиваются нежилые помещения для размещения бизнеса. Уже сейчас во введенных домах запроектировано свыше 1 тыс. таких помещений, где успешно открываются разные предприятия малого бизнеса", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что на первых этажах как правило появляются бытовые сервисы, небольшие магазины с товарами повседневного пользования, аптеки, парикмахерские и отделения банков. "Эти сервисы очень востребованы жителями домов, [с одной стороны] они получили в шаговой доступности все необходимое, а с другой - открытие на первых этажах предприятий малого бизнеса создает новые вакансии для москвичей", - добавил заммэра.

Как отметили в мэрии, столица является одним из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. "За последние пять лет в рамках регионального проекта "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда" объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза - с 3 млн до 5-7 млн кв. м в год", - заключили в пресс-службе стройкомплекса.