Жилой дом в поселке Кокошкино в Москве исключили из реестра проблемных объектов

Всего в столичной дорожной карте остаются 10 проблемных объектов, по которым необходимо восстановить права 4,1 тыс. дольщиков

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Столичная дорожная карта проблемных объектов сократилась еще на один, свои права восстановили 210 пострадавших граждан в жилом доме на территории Новой Москвы, расположенном по адресу: поселок Кокошкино, ул. Труда, д. 3. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

"В конце 2023 года комитет выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, а в настоящее время новостройка исключена из единого реестра проблемных объектов (ЕРПО). Всего же за прошлый год в столице было достроено десять корпусов в проблемных жилых комплексах общей площадью почти 300 тыс. кв. м, восстановлены в правах 3 тыс. обманутых дольщиков", - сказал Слободчиков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Он уточнил, что в 2011 году количество обманутых дольщиков превышало 32,3 тыс. человек. "Всего за 12 лет в ходе реализации мероприятий по восстановлению прав граждан-участников строительства в Москве было введено в эксплуатацию 242 проблемных корпуса общей площадью свыше 2,6 млн кв. м и решены проблемы 28 232 дольщиков. Таким образом, их количество за это время сократилось более чем на 87%", - добавил он.

Всего в столичной дорожной карте остаются 10 проблемных объектов, по которым необходимо восстановить права 4,1 тыс. дольщиков. Восемь из них достраиваются городом за счет бюджетных средств, строительство двух объектов ведется за счет средств инвесторов, заключили в комитете.