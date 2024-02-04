В России в 2023 году ввели в эксплуатацию около 175 млн кв. м недвижимости

Как отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, строительство жилья занимает около трех четвертых в совокупном объеме ввода недвижимости по итогам года

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Около 175 млн кв. м жилой и нежилой недвижимости было введено в эксплуатацию в 2023 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе пленарного заседания тематического дня "Инфраструктура и среда для жизни" на выставке-форуме "Россия".

"По итогам года ввели 175 млн кв. м недвижимости, из них 135 [млн кв. м] - чисто жилье в общей площади, 110 - в абсолютной жилой", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что строительство жилья занимает около трех четвертых в совокупном объеме ввода недвижимости по итогам года. Для сравнения вице-премьер привел данные 2000 года, когда в РФ было введено в эксплуатацию 30,3 млн кв. м недвижимости.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.