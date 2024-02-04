Хуснуллин сообщил о планах переломить негативный тренд в ЖКХ в 2024 году

Вице-премьер отметил, что прямые инвестиции в отрасль за последние два года составили более 500 млрд рублей

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. 2024 год может стать переломным для жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в России. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе деловой программы тематического дня "Инфраструктура и среда для жизни" на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Могу сказать честно - нам пока не удалось за последние года сломать негативный тренд. У нас пока ветшает сетей больше, чем мы вкладываем в стройку. Но, думаю, 2024 год для нас будет переломным", - сказал вице-премьер на пленарном заседании.

По словам Хуснуллина, прямые инвестиции в отрасль ЖКХ за последние два года составили более 500 млрд рублей. Кроме того, он напомнил, что в России готовится новая программа развития ЖКХ до 2030 года. "Создав эту программу, мы должны порядка 200 тыс. км ветхих сетей заменить, снизить аварийность на 18%", - сказал он.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.