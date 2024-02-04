Хуснуллин заявил, что объемы строительства в Донбассе и Новороссии нужно увеличить в разы

По словам вице-премьера, к 2030 году необходимо "подтянуть все четыре новых региона к среднероссийскому уровню"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Объемы строительства в Донецкой Народной Республике нужно увеличить в пять раз, Запорожской и Херсонской областях - в 10-12, чтобы к 2030 году поднять уровень жизни в новых регионах до среднероссийского. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе деловой программы тематического дня "Инфраструктура и среда для жизни" на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"К 2030 году нужно подтянуть все четыре новых региона к среднероссийскому уровню. <...> Это означает, что Донецкая [Народная] Республика должна добавить объемы строительства в пять раз. Запорожье, Херсон - в 10-12 раз <...>. Чтобы целые регионы вырастали в разы - у нас пока таких примеров еще не было. Очень надеюсь, что командно, с мощной поддержкой, которую оказывает президент, правительство, регионы-шефы, у нас это получится", - сказал вице-премьер на пленарном заседании.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.