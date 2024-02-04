Стройблок разработает предложения по развитию ипотеки в РФ к апрелю

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что объем выданной в России в январе 2024 года ипотеки превысил результат января 2022 года

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Стройблок правительства РФ завершит работу над предложениями по дальнейшему развитию ипотечного рынка в РФ к апрелю 2024 года. Об этом журналистам в кулуарах выставки-форума "Россия" сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Ипотека разогналась, люди активно ее берут. Тем более разговоры, что с 1 июля она прекратится или изменится, подталкивают население к тому, чтобы брать ипотеку. Мы мониторим три месяца, по итогам трех месяцев еще раз с Центральным Банком, с министерством финансов внесем предложения в правительство, а потом доложим президенту", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что объем выданной в РФ в январе 2024 года ипотеки превысил результат января 2022 года, хотя в целом в его аппарате фиксируют "достаточное серьезное снижение" по ипотеке.

Ипотечный портфель в РФ по итогам 2023 года достиг 18,2 трлн рублей, сообщал ранее ЦБ РФ. Всего в 2023 году было выдано 2 млн ипотек на сумму 7,8 трлн рублей, что в 1,5 раза выше результата 2022 года. Объем выданных в РФ в 2023 году жилищных кредитов по государственным программам увеличился в два раза по сравнению с 2022 годом, до 4,7 трлн рублей.