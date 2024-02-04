В Донбассе и Новороссии не планируют вводить льготную ипотеку на "вторичку"

Вице-премьер правительства Марат Хуснуллин подчеркнул, что уже сейчас отмечается рост цен на недвижимость в этих регионах

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Льготная ипотека на вторичное жилье в Донбассе и Новороссии может разогреть цены, вводить ее пока не планируется. Такое мнение высказал вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Мы дали под 2% ипотеку на первичное жилье (в новых регионах), мы очень надеемся, что за 2024 год дораскрутим жилищное строительство, у нас появятся предложения на первичном рынке. А если мы сейчас начнем поддерживать вторичный рынок, мы столкнемся с тем, что просто цена недвижимости будет расти и она будет менее доступна", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах выставки-форума "Россия".

Хуснуллин добавил, что уже сейчас отмечается рост цен на недвижимость в Донбассе и Новороссии. Интерес к вторичному жилью обусловлен спросом на аренду со стороны сотрудников органов власти, строительной отрасли и возвращающихся в регионы граждан.

"Сегодня мы посчитали, пока преждевременно развивать вторичный рынок, первичный поддержим точно, доработаем до конца года, если будет необходимость, внесем предложения и распространим на "вторичку", - заключил вице-премьер.