В ДНР для застройки готовы выделить почти 180 участков

Глава региона Денис Пушилин уточнил, что в настоящее время над восстановлением республики работают 27 регионов-шефов, 8 госкомпаний и 74 подрядных организации

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) готовы выделить под жилую застройку почти 180 участков. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в ходе деловой программы тематического дня "Инфраструктура и среда для жизни" на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Мы планировали 330 тыс. кв. м по жилью ввести в эксплуатацию, а ввели 550 тыс. кв. м. <...> У нас сейчас предлагается инвесторам для застройки еще 178 участков", - сказал Пушилин.

Он уточнил, что в настоящее время над восстановлением республики работают 27 регионов-шефов, 8 госкомпаний и 74 подрядных организации.