Москвичи стали в 1,5 раза чаще удаленно приобретать жилье в регионах

Самыми популярными у москвичей регионами для приобретения недвижимости стали Московская и Тверская области, а также Краснодарский край

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Число оформленной москвичами недвижимости в других регионах в прошлом году увеличилось более, чем на 50% по сравнению с 2022 годом, сообщила пресс-служба управления Росреестра по Москве.

"В прошлом году число оформленной жителями столицы недвижимости в других регионах по экстерриториальному принципу увеличилось на 51,5% по сравнению с 2022 годом (122,6 тыс.), а к 2021 году, когда поступило 57,1 тыс. таких заявлений, данный показатель вырос в три раза (+225,1%)", - сказано в сообщении пресс-службы.

По информации ведомства, самыми популярными у москвичей регионами для приобретения недвижимости стали Московская и Тверская области, а также Краснодарский край. В первой пятерке также Калужская и Владимирская области. В целом 10 позиций совпадают с перечнем 2022 года, за исключением последней строки: Забайкальский край сменила Ярославская область, которая ранее не входила в ТОП-10 популярных регионов.

По мнению руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, такой рост числа заявлений дала возможность подачи документов через многофункциональные центры по всей стране. "Если смотреть в процентном соотношении, то на долю Подмосковья, с учетом возросшего интереса к ИЖС, в прошлом году пришлось 77,5% заявлений, в Тверской области и Краснодарском крае по 4% и 3,5% соответственно", - приводит пресс-служба его комментарий.

По словам Майданова, в отношении московской недвижимости интерес со стороны других регионов сохраняется стабильно в первой десятке с разным распределением долей. "Единственное, из ТОП-10 выбыла Тульская область и впервые мы фиксируем заявления из Башкортостана. На первую тройку: Московская и Волгоградская области, Санкт-Петербург приходится 69% от всех обращений", - сказал он.

Из других регионов, по данным ведомства, на оформление недвижимости в Москве управлением принято более 66 тыс. заявлений по экстерриториальному принципу, что на 72,7% выше аналогичных показателей 2022 года (38,2 тыс.). Чаще всего на приобретение недвижимости в Москве поступали заявления из Московской и Волгоградской областей, а также Санкт-Петербурга. В первой пятерке заявители из Краснодарского края и Республики Татарстан. Популярностью пользовалась столичная недвижимость в Нижегородской, Самарской, Саратовской областях, Республике Башкортостан и Пензенской области.

О регистрации

Экстерриториальный принцип - это возможность обращения в Росреестр за государственной регистрацией прав и постановкой на государственный кадастровый учет независимо от места расположения объекта недвижимости. Этот механизм заработал в России в 2017 году.