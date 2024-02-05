Путин поручил снять ограничения по возрасту для бойцов СВО при получении льготной ипотеки

Президент также поручил отменить требования о наличии стажа работы по специальности для педагогических работников и работников медицинских организаций

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил распространить дальневосточную ипотеку на бойцов спецоперации без ограничений по возрасту и семейному положению. Соответствующее поручение дано по итогам рабочей поездки в Архангельскую область.

"Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в условия программы "Дальневосточная и арктическая ипотека" изменений, предусматривающих распространение программы на граждан, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции, и членов семей граждан, погибших (умерших) в связи с выполнением задач специальной военной операции", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Кремля. Уточняется, что речь идет о том, чтобы не учитывать предусмотренные в программе условия, касающиеся возраста и семейного положения граждан.

Помимо этого, Путин поручил отменить требования о наличии стажа работы по специальности для педагогических работников и работников медицинских организаций.

При этом документ предписывает обеспечить увеличение до 9 млн рублей максимального размера ипотечного кредита по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека", предоставляемого на приобретение жилья на вторичном рынке или жилого помещения с земельным участком, находящегося на территории моногородов. Оговаривается, что общая площадь такого жилого помещения не должна превышать 60 кв. м.

Президент также поручил обеспечить определение стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, учитываемой при реализации программы "Дальневосточная и арктическая ипотека", исходя из объективно складывающейся рыночной цены жилья в Арктической зоне РФ. Кроме того, правительство должно представить предложения по корректировке стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, учитываемой при финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Арктической зоне.

Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Эта работа должна быть завершена до 1 марта 2024 года.