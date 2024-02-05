Путин поручил регионам продумать меры поддержки по программе "Дальневосточная ипотека"

Срок исполнения поручения - 1 апреля

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ и власти субъектов, территории или части которых входят в состав Арктической зоны, должны до 1 апреля продумать региональные меры поддержки граждан в рамках программы "Дальневосточная и арктическая ипотека". Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам рабочей поездки в Архангельскую область.

"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, территории или части территорий которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации представить предложения, предусматривающие в рамках программы "Дальневосточная и арктическая ипотека" региональные меры поддержки категорий граждан, указанных в этой программе", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения - 1 апреля.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, а также главы и губернаторы девяти регионов России.

В декабре 2023 года вступило в силу постановление правительства РФ, которое распространяет действие программы "Дальневосточная ипотека" на сухопутные территории Арктической зоны РФ. В рамках программы, получившей название "Дальневосточная и арктическая ипотека", жителям Арктической зоны России стали доступны льготные ипотечные кредиты под 2% годовых на строительство или покупку жилья.