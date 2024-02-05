В кабмине не поддержали проект об обязанности застройщиков исполнять рекламные обещания

Из проекта отзыва следует, что предложенные изменения могут привести к полному прекращению рекламы такой недвижимости

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности дала отрицательный отзыв на законопроект об обязанности застройщиков исполнять обещания, которые были указаны в рекламных буклетах, но отсутствовали в договоре долевого строительства. Из проекта отзыва (копия документа есть в распоряжении ТАСС) следует, что предложенные изменения могут привести к полному прекращению рекламы такой недвижимости.

Законопроект внесли в Госдуму в октябре 2023 года руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Антон Ткачев. Тогда Даванков пояснил, что законопроектом предлагается признавать публичной офертой любую информацию, которую застройщик предоставляет потенциальным покупателям в рекламных буклетах, изображениях, видеороликах.

В кабмине пояснили, что признание публичной офертой размещаемой застройщиком рекламы потребует отражения в ней значительного объема информации о технических характеристиках объекта капитального строительства, предусмотренной в качестве существенных условий договора участия в долевом строительстве законом "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". "В связи с этим результатом предлагаемых в законопроекте изменений может стать полное прекращение рекламы объектов недвижимости, строительство которых осуществляется в рамках указанного федерального закона, что может не только негативно сказаться на строительной отрасли в Российской Федерации, но и привести (вопреки целям законопроекта) к снижению уровня информативности потребителей о предлагаемых на рынке недвижимости условиях таких договоров <…>. Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - указано в проекте отзыва.

Там также напомнили, что законодательством уже установлена обязанность застройщика раскрывать информацию об объекте капитального строительства в проектной декларации. При этом проектная декларация является официальным документом, удостоверяющим факты, влекущие за собой юридические последствия для застройщика. "При признании всей исходящей от застройщика информации о проекте строительства публичной офертой застройщик будет обязан сохранять неизменность первоначально определенной в рекламе информации о качестве и виде объекта, в то время как в условиях внешнего санкционного давления застройщикам приходится сталкиваться с необходимостью замены строительных материалов и строительного оборудования на другие, не ухудшающие качество объекта строительства", - следует из документа.