В Москве в 2023 году выдали 11 тыс. льготных IT-ипотек

За прошлый год IT-специалисты получили по программе льготной ипотеки кредиты на общую сумму почти 140 млрд рублей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Одиннадцать тыс. кредитов по программе льготной ипотеки для IT-специалистов общим объемом почти 140 млрд рублей выдали в Москве. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Москва сохраняет лидирующие темпы по выдаче IT-ипотеки. На столицу приходится 27% от общего числа и почти 40% от общего объема выданных в России кредитов по этой программе. Льготная IT-ипотека является привлекательным инструментом для улучшения жилищных условий профильной категории заемщиков. За 2023 год IT-специалисты получили по этой программе кредиты на общую сумму почти 140 млрд рублей, а всего с начала действия программы в мае 2022 года общий объем выданных в столице IT-ипотек достиг 159 млрд рублей", - сказал Ефимов, слова которого приводит ТАСС пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

Согласно данным департамента экономической политики и развития Москвы, рост спроса на IT-ипотеку продолжается с весны, после изменения ее условий в феврале 2023 года. Возрастные границы для получателей кредита расширили с 22-44 лет до 18-50 лет и сократили срок, который специалист должен проработать в компании для сохранения льготной ставки. В декабре 2023 года москвичи оформили рекордное количество IT-ипотек: более 2 тыс. кредитов на сумму 25 млрд рублей - максимальный показатель с начала действия программы.

"Помимо этого, выросла доля IT-ипотеки среди всех льготных ипотечных программ. По итогам 2023 года на нее приходится более 11% по числу и 15,6% по объему выданных кредитов, что на 12 процентных пунктов превышает объем за 2022 год", - добавили в экономкомплексе.

Льготную IT-ипотеку под 5% годовых могут оформить специалисты в возрасте от 18 до 50 лет, работающие в аккредитованных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации IT-компаниях. Средняя зарплата заемщика из Москвы в течение трех последних месяцев должна составлять от 150 тыс. рублей до налогообложения. Максимальная сумма кредита для Москвы составляет 18 млн рублей, а присоединив рыночную кредитную программу, ее можно увеличить до 30 млн рублей. Оформить льготный кредит по программе можно до конца 2024 года.