Спрос на льготную ипотеку по новостройкам в январе резко сократился в Москве и Петербурге

При этом в Ленинградской и Московской областях спрос увеличился

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Число заявок на выдачу ипотеки по льготной программе на жилье в новостройках снизилось в январе 2024 года относительно аналогичного периода 2023 года на 36,4% в Москве и на 24,9% в Санкт-Петербурге, однако значительно выросло в других регионах. Это следует из данных института развития ДОМ.РФ.

ТАСС проанализировал число заявок на выдачу ипотеки в топ-10 регионов по оформлению льготных кредитов на новостройки по итогам 2023 года: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Свердловской области и Тюменской области (в порядке убывания числа полученных ипотек). А также - в Ленинградской области, Республике Татарстан, Новосибирской области и Ростовской области. Динамика была выведена из сравнения периодов с 29 декабря 2023 по 1 февраля 2024 года включительно и с 1 января 2023 года по 2 февраля 2023 года.

Всего за январский период 2024 года банки в России получили почти 98 тыс. заявок на льготные жилищные кредиты на новостройки, из них больше всего в Москве - около 10,9 тыс. против 17,1 тыс. в 2023 году. В Санкт-Петербурге за эти пять недель было зарегистрировано 4 тыс. заявок против почти 5,4 тыс. примерно в те же дни 2023 года. Отрицательная динамика из топ-10 регионов по заявкам в начале этого года также проявилась в Краснодарском крае, где спрос на кредиты на новостройки по льготной программе снизился на 13% до 6,4 тыс. запросов.

Регионы, где спрос вырос

В Ленинградской области число заявок в первые пять недель 2023 года выросло в 2,1 раза - до 2,2 тыс. по сравнению с 1 тыс. в 2023 году. Также спрос на льготную ипотеку увеличился в Московской области - на 62,4% почти до 9,2 тыс. заявок, в Новосибирской области - на 41,9% до 2,9 тыс. заявок, в Татарстане - на 0,23% почти до 4 тыс. заявок. В целом из 10 проанализированных субъектов в 7 в январе 2024 года была положительная динамика.

Всего в России в январе 2024 года выдали 13,29 тыс. кредитов по программе льготной ипотеки на новостройки на сумму 57,46 млрд рублей, согласно оперативным данным ДОМ.РФ, что на 7,3% меньше по числу и на 16,8% - по стоимости показателей января 2023 года.

Конъюнктура ипотечного рынка в России в январе меняется на фоне ужесточения требований к льготной ипотеке на новостройки в декабре 2023 года. Размер первоначального взноса по ней был увеличен с 20 до 30%, а максимальный размер кредита для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области снижен с 12 млн рублей до уровня остальных регионов в 6 млн рублей.

Стройблок правительства России фиксирует "серьезное снижение по ипотеке", сообщил журналистам 4 февраля вице-премьер России Марат Хуснуллин, комментируя положение на рынке. По его словам, предстоит проанализировать, как будет развиваться ситуация в январе - марте 2024 года, чтобы сформировать к апрелю конкретные предложения по развитию ипотеки в России и представить их ЦБ РФ и Минфину России.