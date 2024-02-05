"Домклик" зафиксировал рост предложения новостроек в Москве на фоне спада "вторички"

По данным сервиса, на первичном рынке наибольший приток предложения отмечается в районах, граничащих с БКЛ

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Объем предложения на московском рынке новостроек за полгода вырос на 15%, при этом предложение на вторичном рынке сократилось на 17%, сообщила пресс-служба Сбербанка.

"За последние шесть месяцев объем предложения на московском рынке первичного жилья существенно увеличился: прирост составил порядка 15%. <...> Противоположная ситуация сложилась на московском рынке готового жилья: за последние полгода объем предложения сократился на 17%", - сказано в сообщении.

По данным исследования "Домклик", на первичном рынке наибольший приток предложения отмечается в районах, граничащих с новой кольцевой линией метрополитена - Большой кольцевой линией (БКЛ). "Реализация столь масштабного проекта существенно изменила доступность множества районов и способствовала увеличению привлекательности строительства в этих локациях", - приводит пресс-служба комментарий директора дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексея Лейпи.

На вторичном рынке, по мнению Лейпи, ключевая причина наибольшего снижения объема предложения кроется в особенностях жилого фонда. "Наибольший спад отмечается в отдаленных районах, расположенных преимущественно на востоке Москвы между третьим транспортным кольцом (ТТК) и МКАД. В этих районах в основном представлены дома, построенные в 1960-е, 1970-е годы. В текущих условиях возрастное жилье продать довольно сложно", - отметил он. По его словам, покупатели, ориентированные на сегмент бюджетного жилья, скорее предпочтут вторичные квартиры в новостройках ближней Новой Москвы, так как цены там примерно те же.

Самые доступные столичные новостройки, по данным исследования, в начале 2024 года в Троицке (стоимость квартиры площадью 35 кв. м - 5,7 млн рублей), Бибиреве (7,4 млн рублей) и в Филимонковском поселении (7,6 млн рублей). Наибольшее увеличение объема предложения в районах Сокол, Тимирязевский, Ярославский, Преображенское, Текстильщики, Коньково, Аэропорт, Москворечье-Сабурово. Здесь количество предложений на первичном рынке выросло в два-семь раз.

Наиболее доступные варианты вторичного рынка Москвы располагаются в основном в районах Троицкого административного округа. Их цена колеблется от 4,1 млн рублей (Роговское поселение) до 5,9 млн рублей (Вороновское поселение). В районах, расположенных в ближней зоне Новой Москвы (Сосенское, Мосрентген, Московский), стоимость стандартной квартиры составляет около 9 млн рублей. А стоимость вторичной квартиры в отдаленных районах ВАО (Косино-Ухтомский, Восточный, Новогиреево, Вешняки) также около 9 млн рублей.