Объем ввода жилья в Тульской области вырос на 17% в 2023 году

Показатель превысил 1 млн кв. м

ТУЛА, 5 февраля. /ТАСС/. Более 1 млн кв. м жилья ввели в эксплуатацию в Тульской области в 2023 году, что превышает показатели предыдущего года на 17%. Это связано с увеличением объемов как в строительстве многоквартирных, так и индивидуальных домов, сообщила пресс-служба правительства региона по итогам оперативного совещания у губернатора Алексея Дюмина.

"Для Тульской области 2023 год стал рекордным - введено более 1 млн кв. м жилья, завершено строительство ряда социально значимых объектов. Заместитель председателя правительства Тульской области Элеонора Шевченко сообщила, что в прошлом году введено на 17% больше метров жилья, чем годом ранее. Это значительно превышает целевой показатель нацпроекта "Жилье и городская среда", - говорится в сообщении.

В абсолютных цифрах в регионе ввели 1,105 млн кв. м жилья, это сопоставимо с показателем 1959 года. В структуре ввода жилья в 2023 году, по словам Шевченко, доминирующим является индивидуальное жилищное строительство, но также выросли объемы ввода многоквартирных домов.

Также в регионе в 2023 году велось строительство 18 социальных объектов, из которых 12 общей стоимостью 16,5 млрд рублей уже ввели в эксплуатацию. Самым крупным из них стал онкологический центр в Туле, там же ввели в эксплуатацию фондохранилище областного музейного объединения, в Веневе - центр культурного развития. "Объем строительства социальных объектов в Тульской области растет во многом благодаря национальным проектам, реализуемым по поручению президента России. Мы решаем многие давние проблемы, открываем новые значимые объекты, которые очень нужны нашим жителям: современные медицинские центры, школы, детские сады", - приводит пресс-служба слова Дюмина.

В декабре 2021 года губернатор Алексей Дюмин сообщал, что в Тульской области впервые за 60 лет построили около 890 тыс. кв. м жилья за год.