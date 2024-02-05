Девелопер "Пионер" построит пять башен со стеклянными фасадами у Нескучного сада в Москве

Общая площадь жилого проекта составит 89,7 тыс. кв. м

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Девелоперская компания "Пионер" построит пять жилых домов со стеклянными фасадами рядом с Нескучным садом на юге Москвы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Общая площадь нового жилого проекта составит 89,7 тыс. кв. м. Пять домов будут объединены подземным паркингом на 528 машин. Во внутреннем дворе планируется обустроить ландшафтный парк с уличной мебелью и местами для активного и тихого отдыха", - цитируется Бочкарев в сообщении.

Жилой комплекс Shift построят рядом со станцией метро "Ленинский проспект" и с Нескучным садом по адресу: 2-й Донской проезд, 10. Четыре дома будут расположены по периметру участка, обрамляя центральное пятое здание, блоки которого смещены относительно друг друга, уточнил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. "Проектом предусмотрено панорамное остекление, которое увеличит естественное освещение квартир. На верхних этажах разместятся просторные террасы", - приводятся его слова в материалах.

Помимо жилых зданий, проектом предусмотрено строительство детского образовательного центра, а также трех одноэтажных павильонов с "зелеными" кровлями для стрит-ретейла. На первом этаже центральной башни разместится клубная инфраструктура с зоной коворкинга, общественной гостиной и террасой.

Завершить строительство комплекса планируется в 2027 году. Девелопер проекта - компания "Пионер".

Девелопер "Пионер" с 2001 года специализируется на строительстве многофункциональных комплексов, жилой и коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. В портфеле компании около 3 млн кв. м построенного жилья.