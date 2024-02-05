Москва выставит на торги пять участков для строительства частных домов в Новой Москве

Все объекты расположены недалеко от деревни Заболотье

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Пять земельных участков общей площадью 0,75 га для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) общей площадью 3 тыс. кв. м будет возможно приобрести в Троицком административном округе Москвы. Об этом сообщил министр городского правительства, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"Покупка земли для ИЖС в черте города - уникальная возможность пользоваться столичной инфраструктурой и при этом жить в собственном доме. В первом квартале 2024 года на городских торгах появятся участки площадью от 0,14 га до 0,15 га для индивидуального жилищного строительства. Все они находятся в поселении Михайлово-Ярцевском ТиНАО. Будущие владельцы смогут возвести на них дома площадью от 597,2 кв. м до 614,4 кв. м в зависимости от выбранного лота", - сказал Гаман, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Все пять земельных участков расположены недалеко от деревни Заболотье и граничат друг с другом. Поблизости находится заказник "Поляница". Рядом с участками проходит дорога местного значения, по которой можно выехать на ЦКАД.

"Город формирует перечень земельных участков, которые могут быть реализованы для индивидуального жилищного строительства. Он доступен на портале mos.ru и регулярно пополняется. Чтобы приобрести землю для возведения частного дома, нужно выбрать подходящий участок из списка и подать заявление на его покупку в департамент городского имущества. После этого ведомство опубликует извещение о предоставлении объекта для ИЖС. Если в течение 30 дней других заявлений не поступает, оформляется договор купли-продажи. Если интерес к участку проявят и другие горожане, проводится аукцион. Начальная цена лота устанавливается в размере его кадастровой стоимости", - уточнили в департаменте.

Информация о выставленных на торги земельных участках публикуется на инвестиционном портале столицы. Принять в них участие могут все желающие. Все этапы реализации городского имущества переведены в электронный вид, поэтому можно подавать заявку, участвовать в аукционе и заключать договор онлайн.