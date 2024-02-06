В Петербурге стоимость аренды квартир составила 52 тыс. рублей в месяц

Рост составил 24% по сравнению с 2023 годом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Средняя стоимость аренды квартир в Петербурге выросла на 24% по сравнению с 2023 годом и составила 52 тыс. рублей в месяц, в отдельных районах средняя цена аренды выросла на 45%. Об этом ТАСС сообщил руководитель сервиса "Яндекс аренда" Роман Жуков.

"В январе 2024 года средняя цена аренды квартиры выросла на 24% по сравнению с январем 2023 года и составила 52 тыс. рублей в месяц. Больше всего повышение арендных ставок сказалось на округе Черная речка в Приморском районе - там средняя цена аренды выросла на 45% и равняется 43 тыс. рублей в месяц. Также заметно выросли цены съема квартиры в Муниципальном округе №15 и Сампсониевском в Выборгском районе - на 43% и 37% соответственно", - сообщил Жуков.

По мнению эксперта, причиной повышения цен стало сокращение числа предложений квартир под долгосрочную аренду в наиболее бюджетных сегментах из-за повышения ключевой ставки Центробанка и возвращения многих релокантов. Так, в Санкт-Петербурге с конца февраля по август 2023 года число предложений арендных квартир сократилось на 60%.

На данный момент рынок аренды в Петербурге предлагает преимущественно однокомнатные квартиры, они составляют почти 34% всех предложений. Далее по популярности идут студии и двухкомнатные квартиры (по 25%). Меньше всего предложений трехкомнатных квартир и квартир с четырьмя и более комнатами - 12% и 4% соответственно.

Жуков добавляет, что за последний год больше всего выросла средняя цена на аренду студии в Санкт-Петербурге - на 22% и достигла 28 тыс. рублей в месяц. Средняя арендная цена однушек поднялась на 18,5% и к концу января 2024 года составила 32 тыс. рублей в месяц.

В то же время в некоторых районах Петербурга наблюдается снижение цен на аренду квартир. К примеру, на Острове Декабристов в Василеостровском районе средняя арендная ставка снизилась на 2% и составила 38 тыс. рублей. В среднем на данный момент двухкомнатную квартиру в Петербурге можно снять за 50 тыс. рублей в месяц (цена поднялась на 18%), а трехкомнатную - за 76 тыс. рублей в месяц (рост на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Меньше всего повышение цен сказалось на сегменте четырехкомнатных квартир - рост составил 15% и достиг 150 тыс. рублей в месяц.

Прогнозы экспертов

Как отмечает Роман Жуков, уже сейчас можно говорить о постепенном восстановлении предложения на рынке. По итогам января 2024 года предложение квартир в Санкт-Петербурге увеличилось на 13%.

"Высокие ипотечные ставки на вторичном рынке в 2024 году продолжат толкать спрос вверх, что сохранит дисбаланс на рынке аренды. В связи с этим к концу года можно ожидать рост средней арендной ставки еще на 10-15% в самых востребованных сегментах. Такая ситуация сохранится, пока сумма ипотечного платежа вновь не приблизится к цене аренды квартиры", - заключает эксперт.