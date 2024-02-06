На неэффективно используемых участках в Нагатино-Садовниках построят жилье по реновации

В новое жилье сможет переехать почти 1 тыс. человек

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Два неэффективно используемых участка в районе Нагатино-Садовники реорганизуют по столичной программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Участки общей площадью 1,67 га расположены на Старокаширском шоссе и входят в один проект комплексного развития территорий. На них планируется возвести 46,5 тыс. кв. м недвижимости. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются более чем в 15 млрд рублей. По итогам редевелопмента площадок будет создано 80 рабочих мест", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба департамента городского имущества (ДГИ).

Отмечается, что сейчас на участках находятся устаревшие объекты и складская база. Провести их реорганизацию смогут правообладатели, городской оператор или инвестор, определенный по результатам торгов.

"На участках на Старокаширском шоссе планируется построить комфортное жилье общей площадью не менее 43,8 тыс. кв. м по программе реновации, а также детский сад для 125 воспитанников. Кроме того, здесь проведут все необходимые работы по благоустройству прилегающих территорий, организуют парковочное пространство и обустроят улично-дорожную сеть", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель ДГИ Москвы Максим Гаман.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев добавил, что в новое жилье, построенное в этих участках КРТ в районе Нагатино-Садовники, сможет переехать почти 1 тыс. человек. "В жилье, построенное на этих земельных участках, переедут жители района. Для ускорения реализации программы реновации очень важно заниматься подбором новых площадок для строительства комфортного жилья", - подчеркнул он.

Как пояснили в пресс-службе ДГИ, по программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. В Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тыс. га.