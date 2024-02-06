Глава департамента ЦБ РФ назвал "сверханомальным" рост ипотеки в 35% в 2023 году

По прогнозам регулятора, в 2024 году рост ипотечного кредитования заметно замедлится и будет находиться в пределах 7-12%

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Рост ипотечного кредитования на уровне 35% в 2023 году является "сверханомальной историей", в 2024 году поддержать такие же темпы вряд ли хватит ресурсов. Такое мнение озвучил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов на конференции для застройщиков "Время изменений: вызовы - 2024".

По прогнозам регулятора, в 2024 году рост ипотечного кредитования заметно замедлится и будет в пределах 7-12% против 34,5% в 2023 году.

"Темпы роста ипотека по итогам 2023 года составили 35%. Это совершенно сверханомальная история. Рассчитывать на то, что такой темп можно будет поддерживать на длительном промежутке времени, слишком оптимистично. Мне кажется, у Минфина не хватит ресурсов для этого", - сказал Данилов.

По его словам, Банк России обеспокоен не столько самими объемом льготной ипотеки, сколько тем, что сложившаяся динамика цен на жилье опережает рост доходов населения.

"Также нас беспокоит, что внутри (ипотечного портфеля - прим. ТАСС) очень много кредитов в высоким риск-профилем", - отметил глава департамента ЦБ РФ.

Данилов сообщил, что не видит каких-либо "апокалиптических сценариев" в текущем году. "Мы надеемся, по мере того, как инфляция будет снижаться и ставки будут снижаться, объемы по рыночной стандартной ипотеке вырастут. По льготной - может быть, зависит от параметров, а по рыночной - вырастут. Так что каких-то апокалиптических сценариев мы пока не видим", - сказал он.

О льготной ипотеке

Как сообщалось ранее, крупнейшие банки начинают выдавать льготную ипотеку только клиентам, покупающим жилье у застройщиков-партнеров. Кроме того, в отношении аккредитованных застройщиков вводятся комиссии. Такое решение кредитные организации связывают с ужесточением требований к ипотечным госпрограммам со стороны правительства.

Так, 23 декабря 2023 года вступило в силу постановление правительства РФ, предполагающее снижение размера субсидии банкам по льготным ипотечным программам. Также документ предполагает увеличение первоначального взноса по субсидируемым кредитам на новостройки по ставке в 8% до 30% и приравнивание максимального размера таких кредитов с 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях к 6 млн рублей, как и во всех регионах. Кроме того, увеличен с 6 млн до 9 млн рублей предельный размер кредита по программам дальневосточной и арктической ипотеки, предполагающим выдачу кредита под 2% годовых молодым семьям на покупку жилья или на строительство дома.

В свою очередь, Банк России заявил о возможном формировании системных рисков на фоне выдачи банками льготных кредитов на приобретение жилья только у тех застройщиков, которые выплачивают комиссию. Регулятор также предложил ДОМ.РФ рассмотреть вопрос о расширении лимита на льготную ипотеку для тех банков, которые не вводят комиссии для застройщиков.