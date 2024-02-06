6 февраля, 09:08

Объем выдачи ипотеки в России за январь уменьшился почти на 66%

Он составил 274,9 млрд рублей

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Объем выдачи ипотеки в России в январе 2024 года в сравнении с декабрем 2023 года уменьшился на 65,5% - до 274,9 млрд рублей, в годовом выражении снижение составило 2,8%. Такие предварительные данные следуют из мониторинга агентства Frank RG.

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"Снижение объема выдач зафиксировано во всех сегментах кредитования. Максимальное снижение в январе 2024 года замечено в ипотечном сегменте. Показатели января 2024 года на 65,5% ниже декабря 2023 года и на 2,8% ниже января 2023 года", - говорится в материалах.

Отмечается, что по предварительным итогам января 2024 года объем выдач ипотечных кредитов в РФ составил 274,9 млрд рублей. В количественном выражении также наблюдается снижение (на 64,7% - до 65,5 тыс. в месячном выражении). Аналитики напоминают, что январь традиционно является месяцем с наиболее низким уровнем выдач.

Ранее крупнейшие банки начали выдавать льготную ипотеку только клиентам, покупающим жилье у застройщиков-партнеров. Кроме того, в отношении аккредитованных застройщиков вводятся комиссии. Свое решение кредитные организации связывают с ужесточением требований к ипотечным госпрограммам со стороны правительства РФ.

Так, 23 декабря 2023 года вступило в силу постановление правительства, предполагающее снижение размера субсидии банкам по льготным ипотечным программам. Также документ предполагает увеличение первоначального взноса по субсидируемым кредитам на новостройки по ставке от 8% до 30%, а также приравнял их максимальный размер с 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях к 6 млн рублей, как и во всех регионах. 

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