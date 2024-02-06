Финальное решение о судьбе льготной ипотеки в РФ будет принимать президент

Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин отметил, что правительство "подходит к снаряду" по судьбе льготной ипотеки "в очень закрытом режиме, чтобы не спровоцировать ненужный ажиотаж" на рынке

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Решение о том, будет ли продлена льготная ипотека на жилье в новостройках в РФ после 1 июля 2024 года и на каких условиях, будет принимать президент РФ Владимир Путин по итогам обсуждения с правительством. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин в ходе конференции "Время изменений: вызовы - 2024".

"Наша дальнейшая работа <…> будет направлена на поддержание возможности купить квартиру при рождении детей большей площади, заплатив за это меньшую процентную ставку. То, как это будет, никто вам не скажет, кроме президента нашей страны, потому что все последние годы решения принимались президентом нашей страны по итогам нескольких позиций даже внутри правительства", - сказал он.

Стасишин отметил, что правительство "подходит к снаряду" по судьбе льготной ипотеки "в очень закрытом режиме, чтобы не спровоцировать ненужный ажиотаж" на рынке. Он призвал экспертов и представителей власти быть сдержанными в дискуссиях на эту тему. Стасишин отметил, что внутри правительства есть разные предложение по льготной ипотеке, но при этом разногласий нет.

1 июля 2024 года заканчивается срок действия двух ипотечных программ с государственной поддержкой: льготной на жилье в новостройках по ставке 8% и семейной под 6%. Представители Минфина РФ, Минстроя РФ и других ведомств неоднократно заявляли о возможной трансформации этих программ после 1 июля. Президент России Владимир Путин высказался за продление семейной ипотеки.