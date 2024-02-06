Замглавы Минстроя призвал призвал дать возможность застройщикам строить

Никита Стасишин отметил, что спад выдачи ипотеки и регуляторные барьеры могут остановить развитие отрасли строительства жилья в регионах

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Спад выдачи ипотеки и регуляторные барьеры могут остановить развитие отрасли строительства жилья в регионах, которые не относятся к лидерам экономического роста, поэтому необходимо с особым вниманием подходить к строительству жилья на этих территориях. Такое мнение высказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

"Люди из всех регионов нашей страны идут и воюют за нас. Они хотят возвращаться домой и улучшать свои жилищные условия, и никакими регуляторными методами, правилами и всякими там макро- какими-то надбавками мы не имеем права сделать так, чтобы они не могли улучшить жилищные условия. Наша задача - дать возможность застройщикам строить", - заявил он, выступая на конференции Сбера по жилой недвижимости "Время изменений: вызовы 2024".

К городам, в которых исторически развит девелопмент, Стасишин отнес Санкт Петербург, Москву, Екатеринбург, Краснодар, Тюмень, Красноярск, Казань, Владивосток, Хабаровск. И напротив, такие регионы, как Псковская, Новгородская, Тамбовская и Ивановская области нуждаются в более пристальном контроле. По словам Стасишина, отсутствие нового жилья и комфортной городской среды приводит к тому, что молодежь покидает их.

"Наша задача - чтобы у нас жилье строилось во всех городах, как минимум столицах, во всех 89 регионах, включая исторические наши регионы - не надо их называть новыми", - подчеркнул Стасишин. По его мнению, жители предпочитают оставаться в своих регионах при наличии достойного предложения по жилью. В частности, замминистра отметил высокий спрос на строящееся жилье в Мариуполе.

Стасишин считает, что, если на Донбассе и в Новороссии рынок жилья зарегулировать как для Москвы, то в них "через два года закончится стройка", и после этого отрасль придется "еще пять лет развивать особым режимом регулирования".