Девелопер "А101" запустил субсидирование рыночных ипотечных ставок до 10%

По словам директора по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК "А101" Рустама Азизова, программа запущена с первоначальным взносом от 15% и сроком кредитования до 30 лет

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Девелоперская группа компаний "А101" запустила субсидирование рыночных ипотечных ставок до 10%. После отмены в РФ льготной ипотеки на новостройки во втором полугодии 2024 года эта схема могла бы тиражироваться девелоперами, считает директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК "А101" Рустам Азизов.

"Мы запустили несколько программ с разными банками, когда от рыночных ставок субсидируем до 10%. Напомню, что рыночные ставки сейчас составляют 17-18%", - сказал он на деловом завтраке портала "Единый ресурс застройщиков" (ЕРЗ РФ). Эксперт добавил, что программа запущена с первоначальным взносом от 15% и сроком кредитования до 30 лет.

В целом, по словам Азизова, схема субсидирования ставок девелоперами могла бы поддержать спрос на рынке новостроек в условиях отмены льготной ипотеки (ожидается с 1 июля 2024 года). "Думаю, застройщики будут субсидировать ставки. Но при этом каждый будет смотреть на наполняемость счетов эскроу - сколько он может финансировать на компенсацию этих расходов", - прогнозирует он.

Программа ипотеки для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством в конце апреля 2020 года. В течение действия ставки условия программы неоднократно корректировались. Согласно текущим условиям, программа льготной ипотеки действует до 1 июля 2024 года. Ставка не превышает 8%.

ГК "А101" - один из крупнейших девелоперов, входит в перечень системообразующих предприятий России. Портфель текущих проектов группы составляет порядка 2,1 млн кв. м в рамках проектов комплексного развития территорий в Москве и Ленинградской области.