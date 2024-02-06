ФОК с бассейном в районе Южное Бутово планируют достроить до конца 2024 года

Площадь объекта составит 3,4 тыс. кв. м

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном на юго-западе столицы достроят до конца 2024 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Строительство ФОКа на юго-западе Москвы было начато в 2016 году, однако через два года работы пришлось приостановить на стадии монолита из-за выявленных отклонений от утвержденного проекта", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Объект располагается по адресу: Чечерский проезд, вл. 22. Комплекс был признан долгостроем, включен в перечень объектов незавершенного строительства или долгостроя на территории Москвы и рассматривался в рамках соответствующей оперативной группы, действующей в столичном комплексе градостроительной политики и строительства. По результатам обследования конструкций объекта установлено, что его можно достроить, в связи с чем произведена корректировка проекта. Площадь обновленного здания проекта составит 3,4 тыс. кв. м, а высота - до 14 м, добавил заммэра.

Как пояснил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, в целях завершения строительства, объект был поставлен на кадастровый учет и оформлен в собственность застройщика. В конце 2023 года городскими властями принято решение о предоставлении правообладателю земельного участка для завершения его строительства, в настоящее время ведется переоформление земельно-правовых отношений.

"Работа по сокращению объектов незавершенного строительства осуществляется с 2011 года по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. За период более чем 12 лет оперативной группой по сокращению объектов незавершенного строительства решены вопросы по 665 объектам. Из них 193 объекта введены в эксплуатацию, на 266 объектах возобновлена работа, на 206 площадках демонтированы конструкции, территории приведены в порядок и благоустроены", - заключил Левкин.