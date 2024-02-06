В Некрасовке на юго-востоке Москвы реконструируют торгово-офисный комплекс

На прилегающей территории планируется организовать места для 20 автомобилей и велопарковку

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Инвестор сможет расширить торгово-офисное здание в районе Некрасовка. Для этого внесены соответствующие изменения в правила землепользования и застройки, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Инвестор планирует реконструировать торгово-административное здание, расширив его до 5,1 тыс. кв. м. На дополнительных площадях планируется разместить магазины, а также офисы банков и страховых компаний. Вблизи комплекса появится зеленая зона с кленами", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Она уточнила, что на прилегающей территории планируется организовать места для 20 автомобилей и велопарковку. Участок располагается в районе Некрасовка по адресу: ул. 2-я Вольская, д. 42 (Юго-Восточный административный округ).