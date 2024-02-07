Исследование показало снижение стоимости аренды квартир в январе в большинстве регионов

По данным федерального портала "Мир квартир", такая динамика связана с "перегревом" рынка в декабре и сезонным фактором

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Арендное жилье всех типов в январе 2024 года начало дешеветь в большинстве российских городов, однако в перспективе рост цен не исключен. Об этом говорится в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС.

"В первом месяце этого года в большинстве населенных пунктов аренда квартир всех типов стала дешеветь. Сыграли свою роль "перегрев" рынка в декабре и сезонный фактор", - говорится в материалах. Отмечается, что аналитики исследовали цены в 70 крупнейших городах России.

Согласно исследованию, в среднем однокомнатные квартиры в РФ за январь 2024 года стали дешевле на 0,5% и сейчас сдаются за 21 178 рублей в месяц. Арендные "двушки" за месяц подешевели на 1%, до 27 047 рублей в месяц, "трешки" - на 0,9%, до 33 719 рублей в месяц.

В частности, по результатам января больше всего однокомнатные подешевели в Смоленске (-6,4%), Липецке (-6,1%), Астрахани (-5,8%), Воронеже (-5,8%) и Улан-Удэ (-5,6%). Стоимость арендных двушек больше всего снизилась в Чебоксарах (-8,5%), Улан-Удэ (-6,9%), Астрахани (-6,5%), Кирове (-6%) и Перми (-6%). Съемные трехкомнатные быстрее всего дешевели в Орле (-16,1%), Волжском (-9,8%), Рязани (-8,4%), Мурманске (-6,7%) и Якутске (-6,5%).

В конце 2023 года ставки на арендуемые квартиры в России динамично росли, рассказал ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. "Помимо объективных факторов, работал и сезонный: у многих арендаторов договоры действовали до конца года, и немалая часть из них меняла жилье. Поэтому, помимо роста цен, наблюдалось и существенное сокращение предложения. Теперь все освободившиеся квартиры снова вышли на рынок, и арендное предложение пополнилось: "однушек" в целом по России стало больше на 16%, "двушек" - на 12%, "трешек" - на 10%. По нашим прогнозам, цены на аренду снова неизбежно начнут расти", - прогнозирует собеседник агентства.