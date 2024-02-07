Голикова заявила о планах правительства продлить семейную ипотеку

Вице-премьер отметила, что за время действия программы более 918 тыс. семей улучшили свои жилищные условия

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Более 918 тыс. семей улучшили свои жилищные условия по программе "Семейная ипотека", правительство России планирует продлить ее действие. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на Форуме национальных достижений на площадке Международной выставки-форума "Россия".

"Жилищные программы - "Семейная ипотека" и выплата в 450 тыс. рублей - показали свою эффективность, поэтому президент, открывая Год семьи, поддержал предложение семей, с которыми встречался, продлить их действие. Правительством готовится соответствующее решение", - сказала она на пленарной сессии "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства".

По ее словам, программа "Семейная ипотека" со сниженной ставкой 6% по ипотечному жилищному кредиту для семей при рождении детей запущена с 2018 года (для Дальнего Востока - 5%). За время действия этой программы более 918 тыс. семей улучшили свои жилищные условия.

Голикова уточнила, что дополнительная выплата в размере 450 тыс. на погашение ипотечного кредита при рождении третьего ребенка или последующих детей предоставляется семьям с 2019 года. Всего за время действия программы выплату получили 673 тыс. семей. Также за время реализации программы Дальневосточной ипотеки семьям предоставлено 99,4 тыс. кредитов (почти 98 тыс. семей на Дальнем Востоке и 1,4 тыс. семей в Арктике). Кроме того, с 2020 года действует сельская ипотека под 3%, с начала ее реализации жилищные условия улучшили 134,7 тыс. семей.

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.