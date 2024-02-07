СФ дал право собственникам аварийного жилья получать новое по соцнайму вне очереди

Как ранее отмечал первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, новые нормы направлены на устранение несправедливости в отношении собственников единственного жилья, признанного аварийным

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о праве собственников квартир, признанных непригодными для проживания и ремонта, получать новое жилье по договорам соцнайма вне очереди.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ в сентябре прошлого года и разработан в целях реализации постановления Конституционного суда РФ от 25 апреля 2023 года. КС РФ признал ряд положений Жилищного кодекса противоречащим конституции, так как они не обеспечивают системного решения вопроса удовлетворения жилищных потребностей малоимущих граждан, которые являются собственниками единственного жилого помещения, признанного в установленном порядке непригодным для проживания.

Как ранее отмечал первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, новые нормы направлены на устранение несправедливости в отношении собственников единственного жилья, признанного аварийным. В настоящее время граждане, которые проживают в аварийной квартире на основании договора социального найма, имеют право вне очереди получить другое жилье по договору соцнайма. Собственники аварийных квартир такой возможности лишены и вынуждены дожидаться своей очереди на получение льготного жилья, либо снимать жилье на коммерческих условиях, подчеркивал Кошелев.

Новые нормы устанавливают, что новое жилье по соцнайму предоставляется как нанимателям, так и собственникам единственного жилья, непригодного к проживанию.