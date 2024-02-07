На западе Москвы в рамках МаИП появятся ветклиника и объекты бытового обслуживания

Площадь многофункционального комплекса составит 10,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Москва предоставила инвестору земельный участок площадью 0,42 га для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) - строительства многофункционального комплекса в Раменках. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"На западе столицы в рамках МаИП построят многофункциональный комплекс площадью 10,5 тыс. кв. м. В нем разместятся торговый центр, ветеринарная клиника и объекты бытового обслуживания. С компанией заключили договор аренды на пять лет, за это время она должна построить объект и ввести его в эксплуатацию", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

Новый многофункциональный комплекс построят на улице Лобачевского, вблизи владения 106. Сейчас этот участок свободен от застройки.

"Город без торгов выделил инвестору земельный участок площадью 0,42 га для строительства нового многофункционального комплекса. После завершения строительства москвичи смогут посещать магазины и предприятия бытового обслуживания в шаговой доступности от своих домов", - добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Статус МаИП с 2016 года могут получить городские объекты, строительство которых направлено на увеличение количества рабочих мест, развитие инфраструктуры и рост инвестиций в экономику столицы. Предпочтение отдается инновационным центрам, современным и высокотехнологичным производствам, социальной и спортивной инфраструктуре.