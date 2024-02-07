Бизнес-центр в Бумажном проезде на севере Москвы достроят до конца 2025 года

Объем инвестиций в реализацию проекта составит около 9 млрд рублей

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Основные работы по строительству бизнес-центра в Бумажном проезде завершатся до конца 2025 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Отличительной особенностью объекта станет сквозное двусветное лобби площадью 450 кв. м. Оно предполагает два входа - со стороны Бумажного проезда и из парка площадью 5 тыс. кв. м, который будет создан в рамках благоустройства территории. В парке появятся бульвары для прогулок, места активного отдыха и тихие зоны, что позволит сделать его точкой притяжения для всех горожан", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он отметил, в бизнес-центре общей наземной площадью 40 тыс. кв. м смогут работать 4 тыс. человек. Объем инвестиций в реализацию проекта составит около 9 млрд рублей.

"На первом этаже бизнес-центра, разместятся кафе, ресторан и торговые площади, которые будут доступны как резидентам офисного комплекса, так и жителям района. Фасады бизнес-центра будут выполнены из стеклофибробетона и предполагают увеличенную площадь остекления. В составе проекта также предусмотрен двухуровневый подземный паркинг", - добавили в пресс-службе.

Там уточнили, что возведение монолита бизнес-центра выполнено на 40%. Полностью завершить эти работы планируется летом текущего года. По информации застройщика, параллельно на площадке ведется кладка стен и внутренних перегородок. В ближайшее время начнутся работы по черновой отделке подземной части.

"Бизнес-центр Tower D в составе квартала STONE Towers строится в районе Беговой по адресу: Бумажный проезд, вл. 19, стр. 4-5 (Северный адмирнистративный округ). Офисный квартал STONE Towers общей площадью 106 тыс. кв. м состоит из четырех корпусов. Реализация проекта позволит создать 11 тыс. новых рабочих мест", - заключили в мэрии.