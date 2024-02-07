Продажи девелопера "Самолет" выросли на 87% - до более 20,5 млрд рублей в январе

На семейную ипотеку пришлось около 50% продаж

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Объем продаж российской девелоперской группы "Самолет" вырос на 87% в январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года - до 20,55 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Благодаря расширению бизнеса и запуску новых проектов объем продаж в квадратных метрах увеличился на 65%, превысив 100 тыс. кв. м, - до 103,1 тыс. кв. м по сравнению с 62,4 тыс. кв. м за аналогичный период прошлого года. В рублях рост составил 87% - 20 553 млн рублей по сравнению с 11 016 млн рублей в январе 2023 года", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что спрос на недвижимость в РФ в январе 2024 года сохранился на высоком уровне за счет сегмента доступного жилья, хотя традиционно в начале года продажи замедляются. "На сильную позитивную динамику продаж год к году также повлияло включение в периметр группы проектов ГК МИЦ", - привели в сообщении слова коммерческого директора группы "Самолет" Кирилла Храпова.

Сделки по льготным ипотечным программам в январе составили значительную долю портфеля "Самолета" в Московском регионе, добавили в пресс-службе. Так, на семейную ипотеку пришлось около 50% продаж, на льготную для новостроек - 36% и 6% - на IT-ипотеку. Доля контрактов по собственным программам девелопера субсидирования ставки составила 36% от общего количества ипотечных сделок, по словам Храпова.

Группа компаний "Самолет" входит в число системообразующих организаций российской экономики и является крупнейшим по объемам текущего строительства девелопером в РФ, по данным ДОМ.РФ. Акции торгуются на Московской бирже (тикер SMLT). Чистая прибыль группы по итогам 2023 года выросла на 23% - до 34,3 млрд рублей, согласно данным управленческой отчетности. А выручка компании выросла на 53% год к году и составила 297,4 млрд рублей в 2023 году.