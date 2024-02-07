В Ялте для жителей аварийного общежития построят новый дом в 2027 году

Также на улице, которая находится рядом с общежитием, разрушена дорога, обвалилась часть опорной стены, движение транспорта было частично перекрыто

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Новый дом планируется построить для жителей аварийного общежития в Ялте в 2027 году. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

"По поручению Главы Республики Крым в городе Ялте встретился с жителями общежития "Звездочка", которое находится в аварийном состоянии. Принято решение о заключении договора в этом году на разработку проектно-сметной документации по строительству нового дома. После проектно-изыскательских работ, по получении положительного заключения экспертизы, планируется начать строительство нового дома для расселения общежития. Строительно-монтажные работы по новому дому планируется завершить в 2027 году", - написал он в своем Telegram-канале.

Председатель республиканского Совета министров отметил, что на улице Свердлова, которая находится рядом с аварийным общежитием, также разрушена дорога, обвалилась часть опорной стены, движение транспорта было частично перекрыто. "В ближайшее время будет проведено исследование дороги, после чего будут проведены ремонтно-восстановительные работы", - добавил Гоцанюк.